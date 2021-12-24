شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج توعوي عن مخاطر الألعاب الإلكترونية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظمت إدارة التعليم بمحافظة ينبع برنامجا تدريبيا بعنوان «التوعية بمخاطر الألعاب الإلكترونية»، نفذه قسم إرشاد الطالبات بتعليم ينبع عبر برنامج زووم على مدى يومين، مستهدفا الموجهات الطلابيات بمدارس التعليم بالمحافظة.

وأوضحت الموجهة الطلابية أحلام السناني، أن البرنامج التدريبي جاء من منطلق الحرص على مواكبة التطورات وتطوير الأداء وزيادة الكفاءة، وتنمية مهارة الموجهة الطلابية المعرفية والعملية، ومتابعة الخطط الإرشادية المحدثة من قبل وزارة التعليم بما يخدم طلبة التعليم العام، وأشارت إلى أن الألعاب الإلكترونية صنعت دورا واضحا في كيفية تلقي المعلومة، وأصبحت ذات تأثير واضح وجلي على الطلبة من خلال زيادة عدد الاشتراكات والحسابات المستخدمة في هذه الألعاب، لذا لا بد من التوعية بمخاطر الألعاب الإلكترونية للطالبات وأولياء الأمور لمواجهة التأثر السلبي لها وتقنين استخدامها والاستفادة من الجانب الإيجابي لهذه الألعاب، فيما ينمي التفكير الناقد ويخدم العملية التعليمية.

وأبانت أن البرنامج تناول عددا من المحاور تضمنت أنواع الألعاب الإلكترونية، أخلاقيات وإيجابيات التعامل مع الألعاب الإلكترونية، مخاطر وآثار الألعاب الإلكترونية على الطلبة، دور الأسرة والمدرسة في توجيه الأبناء بمخاطر الألعاب الإلكترونية.