شكرا لقرائتكم خبر عن 287 إصابة جديدة.. تحذير من 3 ثغرات ترفع منحنى كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد مختصون أن تزايد عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، والتي وصلت أمس إلى 287 إصابة، بزيادة 25 حالة عن اليوم السابق، و75 عن أول أمس، مؤشر سلبي يحتاج إلى المزيد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية وتوخي الحذر أثناء التجمعات، مشيرين إلى أن الفيروس يبحث عن 3 ثغرات للانتشار تشمل التهاون المجتمعي في تطبيق الاحترازات، وضعف المناعة الناتج عن عدم إتمام التحصين أو تلقي الجرعة التنشيطية، إضافة إلى الأجواء الباردة في فصل الشتاء والتي تزيد من مقاومة الفيروسات التنفسية بشكل عام ومن بينها كورونا، مشيرين إلى أن تحصين الأطفال من 5 - 12 سنة من شأنه تسريع عودة طلاب المرحلة الابتدائية للمدارس والحد من انتشار الفيروس.

فصل الشتاء

وقالت استشاري الأمراض المعدية د. حوراء البيات إن أعداد الإصابات بدأت بالازدياد نتيجة التراخي في الاحترازات، وبالأخص في الأماكن المزدحمة، وكذلك تهاون الكثيرين في تلقي الحصول على الجرعة التنشيطية، التي تمنح مناعة إضافية ضد المتحورات، مشيرة إلى أن فصل الشتاء مناخ ملائم لانتشار الفيروسات بشكل عام ومن بينها كورونا.

وأضافت «البيات»: البدء بتحصين الأطفال سيسهم في الحد من انتشار الفيروس بالذات في فصل الشتاء، الذي تكثر فيه الفيروسات التنفسية، خصوصا بين هذه الفئة العمرية، وبالطبع ستسهم تلك الخطوة، في العودة إلى المدارس، لكن عندما تنخفض الأعداد.

وأشارت «البيات» إلى أن الدواء الذي طرحته شركة فايزر والمتمثل في الأقراص سيسهم في تقليل حالات الوفيات والتنويم للمصابين، إذ أُعطي لـ697 مصابا بكورونا وكانت أعراضهم تتراوح ما بين خفيفة إلى متوسطة خلال أول 3 أيام، ولم يحتج إلى دخول المستشفى إلا خمسة فقط من المصابين، دون رصد أي حالة وفاة، مما يشير إلى فعاليته ومأمونيته.

الجرعة المعززةوذكرت استشاري الأمراض الباطنة بمستشفى الملك فهد الجامعي في جامعة الإمام عبدالرحمن د. عائشة العصيل أن التراخي في الالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية سبب رئيسي في ازدياد عدد الإصابات، جنبا إلى جنب مع عدم إكمال التحصين، والتراخي في تلقي الجرعة المعززة الثالثة، مشيرة إلى أن ازدياد الحالات مؤشر على سرعة الفيروس حاليا، مع عدم التزام البعض في تطبيق العزل والحجز المنزلين وعدم ارتداء الكمامات بالشكل الصحيح.

وأضافت «العصيل»: تحصين الأطفال من سن سنتين، سيحميهم من الآثار الحادة لفيروس كورونا ومتحوراته ويخفف من الأعراض، حال الإصابة، إضافة إلى أن الخطوة ترفع نسبة المناعة المجتمعية، باعتبار هذه المرحلة تمثل شريحة كبيرة من المجتمع، كما سيسهم التطعيم في عودة الطلاب والطالبات إلى المدارس.

وفيما يخص إجازة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، الاستخدام الطارئ للأقراص المضادة لـ«كوفيد-19»، أوضحت «العصيل»، أنه مصرح لـ 12 عاما فما فوق، ويعطى في حالات كبر السن، والسمنة ومرضى السكري، وسوف يحد من مضاعفات الوباء.

وقاية مجتمعيةوأوضح عضو هيئة التدريس وأخصائي طب الأسرة والطب المهني د. حاتم القحطاني أن ارتفاع عدد الإصابات اليومية مؤشر ‏يجب الالتفات إليه من كامل الجهات، وكذلك حرص المواطن والمقيم، ‏على الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، ومن أبرز الخطوات المهمة تلقي الجرعة التنشيطية ‏والتي - بعون الله - تضمن الوقاية للمجتمع، مشيرا إلى أهمية تلقي اللقاح للفئات العمرية التي تجاوزت الـ5 سنوات.

وقال: إن هيئة الغذاء والدواء السعودية ووزارة الصحة تتابعان عن كثب فعالية اللقاحات ومأمونيتها على المجتمع، وخصوصا بعد أن أعلنت إدارة الغذاء الأمريكية عن إجازة استخدام حبوب فايزر المضادة لفيروس كورونا.

مستجدات الفيروسإلى ذلك، سجلت وزارة الصحة، أمس، 287 حالة جديدة لفيروس كورونا، إضافة إلى 113 متعافيا، فيما بلغت الحالات الحرجة 35.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 551749 حالة، وعدد حالات التعافي 540506، فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة، ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة لـ 8868.

ونصحت «الصحة» الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات الفيروس.

تحصين الأطفال بداية الطريق للعودة إلى المدارس

الجرعة التنشيطية تمنح مناعة إضافية ضد المتحورات