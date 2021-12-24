شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة طيبة: تدريب 126 طالبا بمستشفى الأمير سلطان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بحث رئيس جامعة طيبة د. عبدالعزيز السراني، سبل تفعيل اتفاقية التعاون بين الجامعة ومستشفى الأمير سلطان للقوات المسلحة بالمدينة المنورة، وذلك خلال لقائه، أمس، مدير المستشفى اللواء طبيب أحمد البريدي. واطلع «السراني» خلال الزيارة على المنجزات والمرافق الطبية الجديدة بالمستشفى، مبينا أن العملية التعليمية والعملية الطبية تمثل القاسم المشترك بين المنشأة العسكرية والجامعة.

ولفت إلى وجود خطط لمشروعات كبرى لخدمة الوطن ومنطقة المدينة المنورة وأبنائها على وجه الخصوص في المجال التعليمي، مشيرا إلى تدريب 126 طالبا وطالبة من جامعة طيبة خلال عام 2021م ضمن برنامج التدريب التعاوني مع مستشفى الأمير سلطان للقوات المسلحة، مشيدا بالتعاون البناء بين الجانبين.

ودعا الكادر الطبي بالمستشفى للمشاركة في البحوث العلمية والاستفادة من الدعم الذي توفره الجامعة لأبحاثهم، مبينا أن الجامعة يدرس بها 60 ألف طالب وطالبة في مختلف التخصصات، ويعمل بها كفاءات من أعضاء هيئة التدريس، يمكن الاستفادة من خبراتهم في التعاون المشترك مع مستشفى الأمير سلطان للقوات المسلحة.