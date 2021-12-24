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إحباط تهريب 66 كجم «قات» بجازان

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الدمام - شريف احمد - ضبطت الأفواج الأمنية بمنطقة جازان 66 كيلوجرامًا من مادة القات المخدر، بحوزة 9 مخالفين لنظام أمن الحدود.

وأفاد مدير إدارة الإعلام والاتصال بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية العقيد أحمد الطويان أن الدوريات الأفواج أحبطت محاولة تهريب 65.8 كجم من المادة المخدرة بحوزة 9 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، وجرى إيقافهم واستكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم والمضبوطات إلى جهة الاختصاص.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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