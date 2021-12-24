شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط تهريب 66 كجم «قات» بجازان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت الأفواج الأمنية بمنطقة جازان 66 كيلوجرامًا من مادة القات المخدر، بحوزة 9 مخالفين لنظام أمن الحدود.

وأفاد مدير إدارة الإعلام والاتصال بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية العقيد أحمد الطويان أن الدوريات الأفواج أحبطت محاولة تهريب 65.8 كجم من المادة المخدرة بحوزة 9 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، وجرى إيقافهم واستكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم والمضبوطات إلى جهة الاختصاص.