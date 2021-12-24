نشرة «عاجل».. أمطار مرتقبة والتحالف يمهل الحوثيين لإخراج أسلحة من موقع مدني

الرياض - محمد عبدالله - نشرت صحيفة «عاجل» عددًا من الأخبار المتعلقة بالشأن المحلي، والدولي والاقتصادي والرياضي، وأبرزها «التحالف ينفذ 36 استهدافًا ضد الميليشيا الحوثية تسفر عن أكبر حصيلة يومية من الخسائر البشرية»، و«المركز الوطني للأرصاد يعلن هطول أمطار رعدية على بعض المناطق بدءًا من يوم الجمعة إلى الأحد المقبل»

التحالف ينفذ 36 استهدافًا ضد الميليشيا الحوثية تسفر عن أكبر حصيلة يومية من الخسائر البشرية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، تنفيذ 36 استهدافًا ضد ميليشيا الحوثي في مأرب خلال الـ24 ساعة الماضية.

سائق باص يقود بسرعة جنونية على طريق «الرياض-الدمام».. والمرور يتدخل

تلقى المرور السعودي، بلاغًا بشأن قائد «باص» يقود بسرعة جنونية على أحد الطرق.

الأحوال المدنية: 5 خطوات لتفعيل الهوية الرقمية عبر «أبشر»

حددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، خطوات تفعيل الهوية الرقمية من خلال حساب المستفيد عبر منصة أبشر.

حالتان ممطرتان بالمملكة.. «الحصيني» يتوقع الموعد والمناطق المتأثرة

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، حالة جوية ممطرة تؤثر على معظم المناطق.

مسؤول يحدد موعد تطعيم الأطفال باللقاح المضاد لفيروس كورونا في مكة

قال المشرف على مركز اللقاحات في جامعة أم القرى الدكتور لؤي رفيع، إنَّ مراكز لقاحات كورونا في مكة المكرمة تشهد إقبالًا كبيرًا بشأن الحصول على الجرعة المنشطة، لافتًا إلى أنه من المقرر بدء تطعيم الأطفال خلال الأسبوع المقبل.

من الجمعة إلى الأحد.. أمطار تؤثر على 7 مناطق بالمملكة

أعلن المركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار رعدية على بعض المناطق بدءًا من يوم الجمعة إلى الأحد المقبل.

مقطع فيديو مؤثر لمُسن يبكي تأثرًا بآيات القرآن الكريم

أظهر فيديو متداول تلاوة مؤثرة لرجل مسن، يقرأ القرآن الكريم، وقد غلبته دموعه أثناء التلاوة.

إدارة القبول بوزارة الداخلية تعلن نتائج القبول المبدئي للقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية نتائج القبول المبدئي للقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة على رتبة (جندي) رجال.

التحالف يعلن تدمير 99 زورقًا مفخخًا هددت الملاحة البحرية بباب المندب

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، تدمير 99 زورقًا مفخخًا هددت حرية الملاحة البحرية بباب المندب وجنوب البحر الأحمر.

بالفيديو.. سائق انشغل بالجوال ثانية واحدة فوقعت الكارثة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، وثق تعرض قائد مركبة لحادث مروري بسبب الانشغال بالجوال.

موقف بطولي لمواطن.. سحب مركبة مشتعلة من محطة وقود قبل وقوع كارثة

وثق مقطع فيديو موقف بطولي لمواطن تمكن من إنقاذ محطة وقود في الجبيل من كارثة محققة بعد اشتعال النيران بمركبة داخل المحطة بشكل مفاجئ.

«الدفاع المدني» يوجه رسالة تحذيرية بشأن هطول أمطار رعدية على هذه المناطق

دعت المديرية العامة للدفاع المدني الجميع إلى توخّي الحيطة والحذر وفقاً لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق المملكة ابتداءً من الجمعة وحتى الأحد المقبل.

«أرامكو السعودية» تحتفي بتوزيع جوائزها للتميز في الجودة للمصنّعين المحليين

احتفت أرامكو السعودية اليوم بتوزيع جوائز التميّز في الجودة للمصنّعين المحليين لعام 2021م، شملت 13 مصنّعًا محليًا تميزوا بالأداء الممتاز في تقديم سلع عالية الجودة، وذلك بمقر الشركة في الظهران.

«السيسي» يؤكد موقف مصر الثابت تجاه أمن الخليج

شدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على موقف مصر والتزامها الثابت تجاه الحفاظ على أمن الخليج.

بدء مهلة «التحالف» المحددة للحوثيين لإخراج الأسلحة من ملعب الثورة بصنعاء

بدأت مهلة الست الساعات التي حددها التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، لقيام الحوثيين بإخراج الأسلحة من ملعب الثورة بصنعاء.

بعد حمدالله وموري.. أجنبي ثالث يتأهب لمغادرة النصر

يبدو أن إدارة نادي النصر، برئاسة مسلي آل معمر، لن تتوقف عن العمل بحزم من أجل إعادة ترتيب الأوراق المبعثرة داخل الفريق الأول لكرة القدم، بحثًا استعادة الهيبة المفقودة، عبر حزمة من القرارات الصارمة تستهدف التخلص من الحمل الزائد وجلب قطع مؤثرة على رقعة المدرب الجديد ميجيل أنخيل روسو.