شكرا لقرائتكم خبر عن السفير المالكي يُقدّم أوراق اعتماده سفيراً لرئيس السلفادور والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة المكسيكية هيثم بن حسن المالكي، أوراق اعتماده سفيراً غير المقيم لدى جمهورية السلفادور، للرئيس نجيب بوكيله رئيس جمهورية السلفادور.

ونقل السفير المالكي لفخامته تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ، وتمنياتهما لشعب وجمهورية السلفادور الصديق بمزيد من التقدم والرخاء.

فيما حمَّله فخامته تحياته لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد، وتمنياته للمملكة ولشعبها بدوام التقدم والازدهار، كما عبر عن تمنياته للسفير المالكي بالتوفيق في مهام عمله.