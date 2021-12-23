شكرا لقرائتكم خبر عن عملية مبهرة.. طبيب سعودي ينجح في استئصال ورم من قلب جَنين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عبّر الطبيب السعودي هاني نجم، رئيس قسم جراحة الأطفال في كلايفلاند كلينك بأمريكا، عن سعادته بنجاح عملية جراحية لاستئصال ورم سرطاني أجراها لجنين في رحم أمه.

وقال الطبيب على حسابه الرسمي في تويتر: "سعيد بنجاح عملية استئصال جراحي ورم سرطاني من قلب جنين في رحم أمه عمره خمسة شهور وإرجاع الجنين للرحم، ليكمل الحمل حتى الولادة مع فريق جراحة الأجنة في كليفلاند كلينك".

وخففت العملية التي أجريت في مايو لاستئصال ورم يبلغ طوله 3 سنتيمترات مثبتة على الجانب الأيسر من قلب الجنين من الضغط القلبي الشديد ومشاكل فسيولوجية أخرى، فيما مكنت من ولادة الطفل بعد 10 أسابيع تقريبًا.

وكانت الصدمة في الأسبوع الخامس والعشرين من الحمل، حين علمت "سام درينون" أن طفلها الذي لم يولد بعد، يعاني من ورم يضغط على القلب، وسيحتاج الأطباء إلى إجراء عملية جراحية لإبقاء الجنين على قيد الحياة.

من جهتها قامت كلايفلاند كلينك بنشر فيديو يحاكي العملية التي تمت في وقت سابق وذلك بعد ولادة الطفل بصحة جيدة.

يشار إلى أنه تم توثيق حالة واحدة فقط من حالات البقاء على قيد الحياة بعد استئصال ورم داخل غلاف القلب في العام 2013 في مستشفى الأطفال في فيلادلفيا (CHOP).

وأجريت الجراحة في وقت مبكر من الحمل، عندما لم تكن المضاعفات التي يسببها الورم متطورة، بخلاف الحالة الخاصة بالمريض في كليفلاند كلينك التي أجراها الدكتور هاني نجم.