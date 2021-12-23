شكرا لقرائتكم خبر عن بقالب إبداعي.. «الثقافة» تستعرض قصة حياة الشاعر «الأعشى» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انطلقت اليوم فعالية "الأعشى" التي تنظمها وزارة الثقافة في حي منفوحة التاريخي، التي تروي فيها بقالب إبداعي متنوع قصة حياة الشاعر العربي ميمون بن قيس بن جندل الملقب بـ “الأعشى"، منذ مولده في منفوحة عام 570م، وحتى وفاته.

وتستقبل فعالية "الأعشى" زوّارها من مختلف شرائح المجتمع وفئاته العمرية ابتداء من اليوم حتى 5 يناير المقبل، وذلك في شارع الفريان بحي منفوحة التاريخي، حيث تقدم الفعالية أنشطة ثقافية تفاعلية متنوعة، محاكاة لحياة الشاعر الأعشى من مولده حتى وفاته، مروراً بنشأته والمحيط الذي عاش فيه.

وتتضمن الفعالية 9 أقسام هي: المسرح التفاعلي (القصصي)، العروض ثلاثية الأبعاد، ركن الطفل، متحف الأعشى، منطقة الحرف والمتاجر، منطقة الفنون والموسيقى، منطقة المطاعم والمقاهي، المسرح الأدائي، متحف الأعشى الافتراضي، وتشمل

الأقسام مسرحيات وأمسياتٍ شعرية تجسد حياة الشاعر وقصائده الشهيرة، ومقطوعات موسيقية من عازفين سعوديين في أروقة الحي، مستوحاة من التاريخ، وسردٌ قصصي لسيرة حياة "الأعشى" إلى جانب مشاركة الرسامين والمصورين والنحاتين بإبداعاتهم، بالإضافة إلى الفعاليات المخصصة للأطفال والحرف التقليدية التي تحاكي الحرف المستخدمة في تلك الفترة.

وتأتي فعالية الأعشى ضمن مساعي وزارة الثقافة للاحتفاء بالأسماء الرائدة والمؤسِّسة للثقافة العربية، ومن بينها أيقونة الأدب العربي وصَنَّاجَة العرب الشاعر الشهير "الأعشى"، عبر هذه الفعالية التي تعد بمثابة استعادة الذاكرة الشعرية في موطن الشاعر وأرض ميلاد الحكاية حي منفوحة التاريخي الذي احتضن تجربة شعرية ملهمة قاومت النسيان وحضرت في الذاكرة العربية على مر العصور.