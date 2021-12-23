«الصحة» تنصح بتلقي الأطفال لقاح كورونا لهذه الأسباب

الرياض - محمد عبدالله - أكدت وزارة الصحة أهمية تلقي الأطفال من سن 5 إلى 11 سنة للقاح المضاد لفيروس كورونا «كوفيد-19».

وقالت الصحة، في تغريدة عبر «تويتر»: «تتزايد المخاوف عالمياً حول الخطر الذي يحيط بالأطفال من فيروس كورونا، اللقاحات تحافظ عليهم -بإذن الله- وتعزز من نجاح مستقبلهم».

وأضافت وزارة الصحة، بعد إثبات مأمونية اللقاح على الأطفال من 5 - 11 سنة ننصح بأخذه للأسباب التالية:

- تحقيق مناعة ضد الفيروس ومتحوراته

- تقليل احتمال إصابة الطفل بالفيروس ومتحوراته

- تسريع العودة إلى الحياة الطبيعية

- تفادي مضاعفات كوفيد الطويلة الأمد

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