مجلس جامعة جازان يوافق على تعيين وابتعاث 70 عضوًا من هيئة التدريس

الرياض - محمد عبدالله - أبدى رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد على الدعم السخي الذي يحظى به التعليم بتخصيص 185 مليار ريال من ميزانية العام الحالي، منوهًا بدعم القيادة لقطاع التعليم ليواصل انطلاقته في البناء والتنمية والابتكار.

جاء ذلك خلال ترؤس القحطاني، لمجلس الجامعة في جلسته الرابعة للعام 1443هـ والتي عقدت بالبرج الإداري بحضور الأمين العام لشؤون مجلس الجامعات الدكتور محمد بن عبدالعزيز الصالح ووكلاء الجامعة وعمداء وعميدات الكليات والعمادات المساندة.

وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي أمين مجلس الجامعة الدكتور محمد بن حسن أبوراسين، أن المجلس اتخذ عددًا من القرارات والتوصيات تضمنت: تعيين 28 من أعضاء هيئة التدريس السعوديين ومن في حكمهم، وابتعاث واستمرار وانتقال بعثة 42 من المعيدين والمحاضرين من الجنسين للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه في تخصصات مختلفة، ومنح درجة الماجستير لـ4 طلاب وطالبات.

كما وافق المجلس على الدليل الإجرائي لطلبات مستشار غير متفرغ، إضافة إلى الموافقة على تغيير مسمى برنامج بكالوريوس (الإدارة السياحية) بكلية إدارة الأعمال إلى (الإدارة السياحية والفندقية)، والموافقة على إعادة تشكيل أعضاء اللجنة الدائمة للابتعاث والتدريب لمدة عام، والموافقة على إعادة تشكيل اللجنة الدائمة للمعيدين والمحاضرين ومدرسي اللغات ومساعدي الباحثين لمدة عام.

كما تمت الموافقة على ترشيح معهد البحوث والخدمات الاستشارية للتعاقد مع باحثين ومستشارين لتنفيذ عقد مشروعي «جائزة الأمير فيصل بن فهد لأبحاث الرياضة»، «تنفيذ اختبار كفاءة المبيدات»، والموافقة على تعيين مراقب مالي للحسابات المستقلة وحساب الإيرادات البديلة بالجامعة ومساعدًا له لمدة ثلاث سنوات.

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