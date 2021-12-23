التحالف: تدمير زورق حوثي مفخخ قبل تنفيذ  هجوم وشيك جنوب البحر الأحمر

الرياض - محمد عبدالله - أعلن تحالف دعم الشرعية اليمن، عن تدمير زورق مفخخ قبل تنفيذ عملية هجوم وشيك بجنوب البحر الأحمر .

وأضاف أن ميليشيا الحوثي الإرهابية، أطلقت الزورق المفخخ من محافظة الحديدة، بحسب «العربية».

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، عن تدمير 99 زورقا مفخخا هددت حرية الملاحة البحرية بباب المندب وجنوب البحر الأحمر.

وكان التحالف قد أعلن في وقت سابق من اليوم عن تنفيذ 36 استهدافًا ضد ميليشيا الحوثي في مأرب خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال التحالف، إن العمليات أسفرت عن تدمير 28 آلية عسكرية ومقتل أكثر من 310 عناصر من ميليشيا الحوثي، في أكبر حصيلة يومية من الخسائر البشرية.