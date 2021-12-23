الإطاحة بـ 6 أشخاص تربصوا بكبار السن لنشل ما بحوزتهم في الرياض

الرياض - محمد عبدالله - تمكنت شرطة منطقة الرياض من القبض على مواطن و(3) مقيمين ومخالفَين لنظام أمن الحدود لقيامهم بالتربص لكبار السن في الأماكن العامة ونشل ما بحوزتهم.

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقُّب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على (6) أشخاص، مواطن و(3) مقيمين ومخالفَين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، ارتكبوا حوادث جنائية تمثلت في التربص بكبار السن في الأماكن العامة، ونشل ما بحوزتهم، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة بالمنطقة.

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