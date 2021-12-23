بالفيديو.. أم حاضنة تكشف الفارق بين التبني والاحتضان.. وتوضح أوجه الكفالة

الرياض - محمد عبدالله - أوضحت شيخة الذياب، وهي أم حاضنة لطفل الفارق كبير بين التبني والكفالة أو الاحتضان، مشيرة إلى أن التبني محرم شرعًا بإجماع العلماء.

وقالت شيخة الذياب خلال لقاء لها في برنامج «سيدتي» المذاع على قناة «روتانا خليجية»: التبني محرم شرعًا؛ لأنه يعني أن ينسب الطفل للشخص الذي تبناه، ويدخل ضمن بطاقة العائلة ويترتب عليه أن يرث.

وتابعت: «في المقابل الرسول احتضن زيد بن حارثة، وعندما بحث عنه أهله خيره الرسول إما أن يبقى معه أو يذهب مع أهله واختار أن يبقى مع الرسول، صلى الله عليه وسلم».

وأضافت: «الكفالة لها عدة وجوه منها كفالة الطفل عن طريق المال أو عن طريق الاحتضان وفي هذه الحالة لا ينسب الطفل إلى الأم أو الأب الحاضنيّن وتكون لديه بطاقة واسم خاص به وهذا هو الفرق بين التبني والاحتضان».