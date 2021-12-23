بالفيديو.. مطور عقاري: العقار سلعة صعب احتكارها لكبر حجمها

الرياض - محمد عبدالله - أكد خالد المبيض مطور عقاري، أن احتكار العقار هو مصطلح خاطئ، مضيفًا أن العقار السلعة الوحيدة التي من الصعب احتكارها من قبل مجموعة معينة، لأن حجمها كبير جداً وحجم الملاك لها أو شريحة الملاك لهذه العقارات كبيرة جداً.

وأضاف لـ«الإخبارية»، أنه حتى لو وجد احتكاري فهو سلوك عام وليس مجموعة يقومون بالاحتكار، موضحاً أن السلوك العام يعني أن تقوم به مجموعة من المواطنين من ملاك العقارات عندما يكون هناك ترند أو اتجاه صاعد لتوقعات أسعار العقارات، وبالتالي يكون هناك إحجام عن التخلص من هذه العقارات.

وتابع المبيض: لكن ما يخص معنى الاحتكار كفئة كما يتم في بعض المنتجات، فهذا المصطلح لا يمكن تطبيقه في القطاع العقاري.



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