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ضبط 12 مخالفًا لنظام البيئة لقيامهم بنقل الرمال وتجريف التربة في جدة

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الرياض - محمد عبدالله - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (12) مخالفًا لنظام البيئة؛ لنقلهم الرمال وتجريف التربة دون ترخيص في محافظة جدة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد/رائد المالكي، أنه تم ضبط (10) آليات تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، تعود ملكياتها لأربعة مواطنين، ويعمل عليها مقيم من الجنسية السودانية، و(3) من الجنسية الهندية، و(2) من الجنسية اليمنية، و(2) من الجنسية الباكستانية، وقد طُبِّقَت الإجراءات النظامية بحقهم.

ودعا الرائد المالكي الجميع إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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