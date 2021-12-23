موقف بطولي لمواطن.. سحب مركبة مشتعلة من محطة وقود قبل وقوع كارثة

الرياض - محمد عبدالله - وثق مقطع فيديو موقف بطولي لمواطن تمكن من إنقاذ محطة وقود في الجبيل من كارثة محققة بعد اشتعال النيران بمركبة داخل المحطة بشكل مفاجئ.

وأظهر الفيديو الذي تداولته مواقع التواصل الاجتماعي وأذاعته قناة «الإخبارية» المواطن، وهو يقوم بسحب المركبة المشتعلة بسيارته خارج المحطة بعد فشل بعض العاملين والموجودين بالمحطة في إخماد النيران والسيطرة عليها باستخدام طفايات الحريق.

وتدخل المواطن بشكل سريع وقام بربط المركبة المشتعلة بسيارته وسحبها خارج المحطة منعًا لوقوع كارثة قد تؤدي لخسائر كبيرة قد تتمثل في نشوب حريق ضخم في المحطة التي تحتوي مواد قابلة للاشتعال بسرعة كبيرة.

ولقي الفيديو استحسان رواد مواقع التواصل الاجتماعي وأشادوا بموقف المواطن.