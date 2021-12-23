مقطع فيديو مؤثر لمُسن يبكي تأثرًا بآيات القرآن الكريم

الرياض - محمد عبدالله - أظهر فيديو متداول تلاوة مؤثرة لرجل مسن، يقرأ القرآن الكريم، وقد غلبته دموعه أثناء التلاوة.

بدأ المسن يتلو سورة الفرقان فيما تأثرًا باكيًا بقوله تعالي: «وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا * وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا * قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا».

ولم يحدد المغردون موقع ومكان المسجد الذي شهد التلاوة، فيما أبدوا إعجابهم بالتلاوة وتأثر المسن بآيات القرآن الكريم.

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