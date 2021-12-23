شكرا لقرائتكم خبر دادان لحيان وعلا مملكة سلمان.. ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هناك شمال غرب المملكة بين المرتفعات الجبلية وعلى مساحة بلغت (29,261 كلم2)، تمثل 19.6% من مساحة منطقة المدينة المنورة، متحف أثري مفتوح «تجوز زيارته» تعاقبت عليه الحضارات منذ 900 عام قبل الميلاد حتى اليوم، دلت عليها النقوش الصخرية، والمساكن القائمة ودور العبادة، والمدافن والقصور والجبال، ومسجد الرسول، وأول تراث السعودية المتمكن من الدخول إلى قائمة اليونسكو العالمية.

ورغم التوضيح لكل من أراد استكشاف العلا في الموقع الالكتروني وبالنص التالي:

«ضمن جهودنا لحماية المواقع الأثرية من أي ضرر عرضي متعمد كان أو غير متعمد، ومن أجل الحفاظ عليها للأجيال القادمة فقد تم منع جميع الزوار من دخول مدافن المواقع الأثرية نهائيا ويمكن للزوار استكشافها ورؤيتها من الخارج فقط»، إلا أن بعضهم منع زيارة ذاك المتحف «العلا» حتى للمتعظ، مرددين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم «لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم فيصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين، ثم قنع رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادي»، والذي اختص ببيوت قوم صالح، غير المخصصة للإقامة والسكن أصلا، مدة زيارتها لا تتجاوز الساعتين، المسلم يزورها يتعظ ويعتبر ويبكي أو يتباكى، وتبعد عن قلب العلا المدينة بمسافة تتجاوز 20 كلم.

ونصت فتوى عن هيئة كبار العلماء صدرت سنة 1392هـ خلال فترة حكم الملك فيصل بن عبدالعزيز، رحمه الله، أي قبل 34 سنة من إدراج «مدائن صالح» على قائمة اليونسكو واعتبارها تراثا عالميا ووجهة سياحية أو استثمارية، (لم تجد الهيئة نصوصا صريحة تحدد المنطقة تحديدا لا يكون للاجتهاد فيه مجال، وحيث إن ما ذكره بعض أهل العلم بالتفسير والسير كابن إسحاق وغيره من تحديد أرض الحجر بثمانية عشر ميلا أو بخمسة أميال لا يمكن الاعتماد عليه في تحليل أو تحريم ما لم يكن معتمدا على ما يثبت من كتاب أو سنة. وحيث إن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يرد دليل ينقل ذلك الأصل عن حكمه، وبناء على ذلك فإن الهيئة تقرر ما يأتي:

أولا:

منع الأحياء والسكن فيما يلي:







ما كان فيه آثار من جبال وسهول.



الآبار الثمودية.



مجرى الوادي ومفرشه.



ثانيا:

ما عدا ذلك مما كان خارجا عما منوه عنه أعلاه وداخلا في محيط سلسلة الجبال القائمة فإن الهيئة تقرر بالأكثرية جواز إحيائه والسكن فيه لأن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يرد دليل الحظر.. وبالله التوفيق وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم)، والذي لا يتنافى مع فعاليات السياحة في العلا، حيث المدائن ومنطقة الآثار مسيجة وغير مخصصة للسكن، مدة زيارتها لا تتجاوز الساعتين، والوجهات الترفيهية.

بالإضافة إلى زيارة عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي، عبدالله بن منيع مع اللجنة الدائمة للإفتاء لمدائن صالح والعلا، والتي شملت موقع المابيات الأثري (مدينة قرح الإسلامية)، وجولة في موقع الحجر (مدائن صالح)، ومباني سكة حديد الحجاز بعد إعادة تأهيلها وتوظيفها، ومتحف مدائن صالح، والقلعة الإسلامية، والواجهات الصخرية، والديوان، إضافة إلى المعالم التراثية في بلدة العلا القديمة، ومتحف محافظة العلا، والتنقيبات الأثرية في موقع الخريبة .







مسرح مرايا ويبعد عن مدائن صالح حوالي 16 كلم.



متنزه عشار ويبعد عن المدائن 17 كلم



المتنزه الشتوي ويبعد 22 كلم



متحف العلا ويبعد عن مدائن صالح نحو 25 كلم



سوق بلدة العلا التراثية ويبعد عن مدائن صالح 24 كلم



مطار العلا ويبعد عن المدائن 57 كلم



مسجد العظام ويبعد 33 كلم



مسجد الصخرة ويبعد عن مدائن صالح 24 كلم



مسجد القضاة ويبعد عن المدائن 21 كلم



قلعة موسى بن نصير التاريخية وتبعد عن مدائن صالح 24 كلم



سكة حديد الحجاز وتبعد عن المدائن 13 كلم



الطنطورة وتبعد 24 كلم



صخرة الفيل وتبعد 30 كلم



صخرة القوس وتبعد عن المدائن 35 كلم



صخرة الوجه وتبعد 4.7 كلم



الغراميل وتبعد 77 كلم



الرقاصات وتبعد عن مدائن صالح 12 كلم



صخرة الجرة وتبعد 28 كلم



جبل عكمة ويبعد عن المدائن 16 كلم



الوادي المخفي 28 كلم



واحة العلا، نحو 30 كلم



"مكة"سألت دور إفتاء من دول عربية وإسلامية عدة:

(هل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم »لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم فيصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين، ثم قنع رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادي « اختص بالحجر وبيوت مدائن نبي الله صالح، أم مدينة العلا بشكل عام؟

وما صحة ومتن الحديث؟

وهل يجوز زيارة مدينة العلا والمتحف ومسرح مرايا؟

وهل تقع مدينة العلا ومتحف العلا وبلدة العلا التراثية وجبل الفيل ومسجد العظام الذي بناه النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام ومسرح مرايا وخط سكة حديد الحجاز ضمن مساكن مدائن صالح؟)

الإجابات

دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري – حكومة دبي:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وبعد:

فالجواب وبالله التوفيق: هذا الحديث أخرجه البخاري وغيره، والبخاري أصح الصحاح.

النهي يشمل منطقة العذاب فقط لا عموم المنطقة.

ومنطقة العذاب لا ينبغي التوطن فيها، ومن توطن فحتما أن يصلي فيها، والصلاة في أماكن العذاب مكروهة تنزيها يعني خلاف الأفضل، ولم يقل أحد بتحريم الصلاة فيها.

قال الإمام البخاري في جامعه:

باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب ويذكر أَن عليا رضي الله عنه كره الصلاة بخسف بابل.

هذا، والله أعلم بالصواب.

دائرة الإفتاء- الأردن:

ننصحكم بالتوجه لدار الإفتاء في مكان إقامتكم، فمثل هذه المسائل تستلزم معرفة المكان وحدوده لبيان الحكم الشرعي. وشكرا لتواصلكم

الأزهر الشريف – مصر:

«بعد الاطلاع على الفتوى من الأخوة في المملكة العربية السعودية نرى أنها وافية، ويبنغي على من طلب فتوى وحصل على الإجابة، أن يلتزم بما أفتاه فإن كان مصيبا فلهما الاثنين الأجر، وإن كان المفتي أخطأ في فتواه فله الأجر إن كان مجتهدا، والحمد لله هيئة كبار العلماء القائمة في المملكة العربية السعودية أخوة أفاضل نشهد لهم والعالم الإسلامي يشهد لهم في هذا الباب».

صنع مملكة سلمان





الهيئة الملكية لمحافظة العلا



حزمة من المشاريع السياحية والتراثية بتكلفة استثمارية تجاوزت 2.6 مليار ريال



متحف العلا



مسرح مرايا



متنزه عشار



سوق بلدة العلا التراثية



مطار العلا



ترميم مسجد العظام



«رحلة عبر الزمن» بتقنية المشاهدة بزاوية 360 درجة



جولات استكشافية



صنع الدولة الإسلامية





مسجد العظام



مسجد الصخرة



مسجد القضاة



البلدة القديمة



قلعة موسى بن نصير التاريخية



سكة حديد الحجاز



قلعة الحجر



الطنطورة



الساعة الشمسية



صنع قوم صالح ومملكة دادان





البلدة القديمة



جبل عكمة «مكتبة صخرية»



»مقابر الأسود« المقابر المنحوتة داخل الصخور الجبلية في منطقة الخريبة



الديوان



السيق »ممر ضيق«



«جبل البنات» ويضم 29 مدفنا



«الجبل الأحمر» ويضم 18 مدفنا



«القصر الفري»د مدفن لحيان بن كوز أكبر مدافن الحجر



«قصر الصانع» مدفن واحد في الجهة الغربية و6 في الكتبة الشرقية



مدافن المنطقة السكنية



مدافن الرجوم الركامية



قصر العجوز »معبد«



المحاريب



الآبار والقنوات المائية



أبراج رصد النجوم والأهلة



معالم طبيعية





جبل أثلب



صخرة الفيل



صخرة القوس



صخرة الوجه



الغراميل



الرقاصات



صخرة الجرة



الوادي المخفي



واحة العلا



الفعاليات السياحية





موقع الحجر الأثري.. المدة ساعتان



دادان وجبل عكمة..المدة ساعتان



زيارة جبل الفيل.. المدة ساعتان



جولة بلدة العلا.. المدة ساعة



جولة الهليكوبتر.. المدة ساعة ونصف



تأمل النجوم .. المدة 4 ساعات



مسار الفنون الصخرية.. المدة ساعة ونصف



مسار الواحات.. المدة ساعتان



مسار الوادي الخفي.. المدة ساعة ونصف



مسار الدراجات.. المدة ساعتان



مسار إطلالة واحة العلا.. المدة 3 ساعات



مسار المغامرة.. 3- 4 ساعات



سوق بلدة العلا القديمة



سفاري العلا في محمية شرعان الطبيعية



زيبلاين العلا



المهرجانات