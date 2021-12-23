شكرا لقرائتكم خبر عن «المبارك» رئيسا تنفيذيا للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد أول يناير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدرت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد قرارا بتعيين عبدالرحمن المبارك، رئيسا تنفيذيا للمؤسسة، اعتبارا من أول يناير القادم.

وتقلد المبارك عددا من المناصب القيادية أثناء مسيرته العملية ومنها: المشرف العام على قرية الشحن بمطار الملك فهد الدولي بالدمام، ومساعد نائب رئيس الهيئة العامة للطيران المدني للشحن والخدمات، ونائب رئيس الخطوط السعودية للشحن لشؤون العمليات، ونائب الرئيس للشؤون التجارية وتطوير الأعمال، وأخيرا نائب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المساعد للخدمات البريدية اللوجستية.

وحصل المبارك على درجة البكالوريوس في تخصص نظم المعلومات الحاسوبية من جامعة اليرموك بالمملكة الأردنية الهاشمية.