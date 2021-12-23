شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : «التحالف» يمهل الحوثيون 6 ساعات لإخراج الأسلحة من ملعب الثورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • التحالف : سنسقط الحماية عن الملعب إذا لم ينصاع الحوثيين لأحكام القانون الدولي الإنساني

أعلن تحالف دعم الشرعية أنه على الحوثيين إخراج الأسلحة من ملعب الثورة الرياضي بصنعاء، وقال :"نعطي مهلة ٦ ساعات لإخراج الأسلحة وإعادة العين المدني لحالته الطبيعية، وتبدأ المهلة من الساعة (٢٠٠٠ محلي) بتوقيت صنعاء.

وأضاف التحالف : سنسقط الحماية عن الملعب إذا لم ينصاع الحوثيين لأحكام القانون الدولي الإنساني، موضحا : اسقاط الحماية سيبنى على نصوص وأحكام القانون الدولي الانساني.