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عاجل : «التحالف» يمهل الحوثيون 6 ساعات لإخراج الأسلحة من ملعب الثورة

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الدمام - شريف احمد - • التحالف : سنسقط الحماية عن الملعب إذا لم ينصاع الحوثيين لأحكام القانون الدولي الإنساني

أعلن تحالف دعم الشرعية أنه على الحوثيين إخراج الأسلحة من ملعب الثورة الرياضي بصنعاء، وقال :"نعطي مهلة ٦ ساعات لإخراج الأسلحة وإعادة العين المدني لحالته الطبيعية، وتبدأ المهلة من الساعة (٢٠٠٠ محلي) بتوقيت صنعاء.

وأضاف التحالف : سنسقط الحماية عن الملعب إذا لم ينصاع الحوثيين لأحكام القانون الدولي الإنساني، موضحا : اسقاط الحماية سيبنى على نصوص وأحكام القانون الدولي الانساني.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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