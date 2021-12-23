شكرا لقرائتكم خبر تفاعلا مع "مكة".. القويحص يوجه بصيانة شاملة لمجسم المصحف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعد مضي أقل من 24 ساعة على ما نشرته «مكة « بعنوان «سيراميك بوابة مكة يهدد سلامة المارة»، وجه أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص، وكالة التشييد والصيانة بالأمانة بسرعة التدخل وعمل صيانة شاملة لمجسم بوابة مكة المكرمة.

ويقع مجسم بوابة مكة المكرمة على طريق الأمير محمد بن سلمان الرابط بين الشميسي والمسجد الحرام على أرض مساحتها 83 كلم وتبعد عن مكة المكرمة نحو 5 كلم.

والمجسم عبارة على هيئة مصحف مفتوح، على حامل خشبي يتقاطع طرفاه في منتصف المجسم بحيث يتقابل القادم إلى مكة والمغادر منها مشيدا من الخرسانة المسلحة ويبلغ طول الخرسانة المسلحة المكونة للمجسم 152 مترا وعرضها 31 مترا وتعد المدخل الرئيس لمكة المكرمة من الجهة الغربية وتجرى فيه أعمال صيانة الإنارة والزينة بشكل دوري وفي كل موسم، بيد أنه في الآونة الأخيرة أخذ السيراميك المكون لجنباته في التساقط.

ونشرت الصحيفة في عددها أمس تقريرا حول الوضع الذي آل إليه المجسم وما يعانيه بسبب إهمال الصيانة الدورية مما جعله يهدد سلامة قائدي المركبات.

مجسم المصحف:

