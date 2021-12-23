تفاعلا مع "مكة".. القويحص يوجه بصيانة شاملة لمجسم المصحف

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ويقع مجسم بوابة مكة المكرمة على طريق الأمير محمد بن سلمان الرابط بين الشميسي والمسجد الحرام على أرض مساحتها 83 كلم وتبعد عن مكة المكرمة نحو 5 كلم.
والمجسم عبارة على هيئة مصحف مفتوح، على حامل خشبي يتقاطع طرفاه في منتصف المجسم بحيث يتقابل القادم إلى مكة والمغادر منها مشيدا من الخرسانة المسلحة ويبلغ طول الخرسانة المسلحة المكونة للمجسم 152 مترا وعرضها 31 مترا وتعد المدخل الرئيس لمكة المكرمة من الجهة الغربية وتجرى فيه أعمال صيانة الإنارة والزينة بشكل دوري وفي كل موسم، بيد أنه في الآونة الأخيرة أخذ السيراميك المكون لجنباته في التساقط.
ونشرت الصحيفة في عددها أمس تقريرا حول الوضع الذي آل إليه المجسم وما يعانيه بسبب إهمال الصيانة الدورية مما جعله يهدد سلامة قائدي المركبات.
مجسم المصحف:
- يعرف باسم بوابة القرآن.
- مستوحى من هيئة المصحف المفتوح.
- يتقابل القادم إلى مكة والمغادر منها على نفس المستوى البصري.
- يعد أيقونة رمزية للطريق إلى مكة المكرمة.
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