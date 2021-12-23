ضبط مواطن نقل مخالفين لأمن الحدود

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت الجهات الأمنية في جازان مواطنا لنقله ستة يمنيين مخالفين لنظام أمن الحدود للمملكة في مركز بلغازي بمحافظة العيدابي. وأشار المتحدث الإعلامي لشرطة جازان الرائد نايف حكمي إلى أن نقل المخالفين من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والمخلة بالشرف والأمانة، موضحا أن كل من يسهل دخول المخالفين أو يوفر لهم المساعدة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن 15 سنة، وغرامة مالية مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، حاثا الجميع على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم «911» بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و»999» و»996» في جميع مناطق المملكة.



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