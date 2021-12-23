ورشة عمل عن آلية استقبال طلبات العلاج من الإدمان

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وتهدف الورشة إلى التعريف بلجنة النظر في حالات الإدمان وآلية عملها، كما تطرقت إلى عدة محاور، من أهمها: الكشف عن آلية عمل لجان النظر في حالات الإدمان الفرعية، ووضع ضوابط لتلقي الحالات والمحافظة على سرية المعلومات وفق ما نص عليه نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، بالإضافة إلى توضيح آلية طلبات العلاج والنقل القسري لمرضى الإدمان، ومدى خطورة مرضى الإدمان على أنفسهم وأسرهم، وتجاوزها بحلول علاجية سليمة تهدف إلى تعزيز الثقة بالنفس، والعودة إلى حياة آمنة ومستقرة.
يذكر أن أمانة اللجنـة تسعى إلى تكوين الوعي الصحي والاجتماعي والثقافي لدى أفراد المجتمع بأضرار المخدرات والمؤثرات العقلية، وتوفير وتطوير البرامج العلاجية والتأهيلية لمرضى إدمان المخدرات.
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