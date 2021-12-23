الخارجية تسجل خصائص الحجاج والمعتمرين الكترونيا

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وقال محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان إن هذه الخطوة تعكس ريادة وتفوق المملكة في الخدمات الحكومية الرقمية والتكامل الحكومي بهدف إثراء تجارب المستفيدين سواء كانوا مواطنين أو مقيمين أو زوارا.
وأضاف بأن التطبيق الجديد يؤكد مضي المملكة قدما في رحلة التحول الرقمي وتقديم خدمات حكومية متميزة وفعالة تسهم في تسهيل إجراءات المستفيدين وترفع جودة الحياة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
إلى ذلك، أكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون الفنية فهد النفيعي أهمية دور هيئة الحكومة الرقمية لتمكين التحول الرقمي الحكومي وتنظيم أعمال الحكومة الرقمية، لافتا إلى فاعلية التكامل والتعاون بين الجهات الحكومية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في التحول الرقمي الحكومي.
وبين أن الوزارة ممثلة بوكالة الوزارة للشؤون الفنية تسعى لتفعيل رقمنة الإجراءات وتفعيل قنواتها الرقمية لخدمات التأشيرات عبر شراكات استراتيجية مستحدثة مع شركات شبه حكومية، وتستكمل حاليا خدمتها الرقمية في تسجيل الخصائص الحيوية للمعتمرين والحجاج في دول مختارة بالتعاون مع وكالة الوزارة للشؤون القنصلية، وذلك عبر تطبيق الجوال «Saudi Visa Bio».
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