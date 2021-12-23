مجلس الشؤون الاقتصادية يناقش التقرير الربعي لبرامج تحقيق رؤية 2030

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واستعرض المجلس أبرز الإنجازات على صعيد الأهداف الاستراتيجية للرؤية، وتقديم نظرة تحليلية شاملة على أداء برامج تحقيق رؤية المملكة (2030) من خلال أبعاد تشمل: مبادرات البرامج ومؤشرات الأداء الرئيسية والميزانية المعتمدة، إضافة إلى المخاطر الرئيسية المحتملة والتحديات والجهود القائمة.
واطلع المجلس على عدد من التقارير والعروض والمعاملات المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها التقارير الدورية المقدمة من وزارتي الصحة والاقتصاد والتخطيط في شأن المستجدات والتطورات الصحية والاقتصادية المرتبطة بفيروس كورونا (كوفيد 19) والإجراءات الاحترازية المصاحبة لها.
واتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.
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