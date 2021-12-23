«تطوير الدرعية» تتعاون مع مركز الملك سلمان الإغاثي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت هيئة تطوير بوابة الدرعية مذكرة تفاهم مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بهدف التعاون والتنسيق بشكل دوري ومنتظم، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م من خلال التكامل بين مختلف القطاعات.

ووقع المذكرة من جانب الهيئة مدير الإدارة الاستراتيجية طلال كنسارة، ومن المركز مساعد المشرف العام للشؤون المالية والإدارية الدكتور صلاح المزروع.

ويشمل التعاون بحسب المذكرة المشاريع والمبادرات المشتركة وتتمثل في قيام المركز بتوزيع محاصيل التمور للعام الحالي من المواقع التي تحددها هيئة تطوير بوابة الدرعية والواقعة ضمن النطاق الإشرافي لها، على أن تقوم الهيئة بكافة الأعمال الخاصة بتجهيز المحاصيل وفق المعايير الخاصة بالمركز، كما سيتم بموجب المذكرة التعاون في إبراز الجهود الإنسانية والإغاثية للمملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة من خلال الفعاليات والمشاركات التي تقوم بها الهيئة داخل المملكة وخارجها، والتعاون في إمكانية الاستفادة من المنشآت والمرافق لدى الجانبين لاستضافة البرامج والمناسبات والمعارض العلمية والمهنية، إضافة إلى الاستفادة من الخبرات والإمكانات في الجانبين.

وأكد مدير الإدارة الاستراتيجية بالهيئة طلال كنسارة أن المذكرة تكتسب أهمية خاصة بالنظر إلى أن بوابة الدرعية تعد الوجهة التاريخية والثقافية الأبرز في المملكة باعتبار الدرعية عاصمة الثقافة العربية لعام 2030م، إضافة إلى ما تشكله من محطة جذب لزوار المملكة من خلال استضافتها لفعاليات عالمية، وتنظيمها لأنشطة تاريخية وثقافية ومعرفية، وذلك في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030.

أهداف المذكرة:

