تسجيل 287 إصابة بكورونا وشفاء 113 حالة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت وزارة الصحة أمس 287 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما تماثلت 113حالة للشفاء. وأكدت الوزارة في إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية، أن عدد الحالات الحرجة 35 حالة. وبينت الإحصائية أنه سجلت حالة وفاة واحدة، داعية الجميع إلى التواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة المستجدات.





إجمالي الإصابات 551,749



إجمالي الوفيات 8868



حالات التعافي 540,506





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