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إطلاق 15 وعلا جبليا مهددا بالانقراض في السودة

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- بواسطة أيمن الوشواش - تنفيذا لتوجيهات ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير في تنمية البيئة واستدامتها وتحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، أطلق المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بالتعاون مع شركة السودة للتطوير 15 وعلا جبليا مهددا بالانقراض في منطقة السودة ضمن برنامج التعاون بين الجانبين لإثراء التنوع الحيوي في المنطقة وإعادة التوازن البيئي وترسيخ مفهوم الاستدامة البيئية.

وقال الرئيس التنفيذي للمركز الدكتور محمد قربان «إن الإطلاق يأتي لإكثار الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض وإعادة توطينها في بيئاتها الطبيعية في جميع أنحاء المملكة، وإحدى مبادرات «السودة للتطوير» لتنمية الغطاء النباتي والحياة الفطرية بمنطقة السودة وأجزاء من رجال ألمع التي تتميز بمواردها الطبيعية الغنية وبتنوعها البيئي».

وأوضح الرئيس التنفيذي للسودة للتطوير المهندس حسام المدني أن حماية الموارد الطبيعية وتنمية الحياة الفطرية هي من أولويات الشركة التي تسعى إلى تحقيقها لتنفيذ توجيهات القيادة، مشيرا إلى أن إطلاق 15 وعلا جبليا يعد خطوة أولى تسبق العديد من المبادرات بإطلاق الحيوانات المهددة بالانقراض في السودة لإعادة توطين الكائنات الفطرية وحماية الحياة البرية.

أهداف المبادرة


  • إكثار وإعادة توطين الأنواع المحلية المهددة بالانقراض.
  • إعادة التوازن البيئي للنظم البيئية الطبيعية لتحقيق مستهدفات رؤية 2030.
  • بناء بيئة إيجابية جاذبة وتحسين مستوى جودة الحياة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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