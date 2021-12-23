إطلاق 15 وعلا جبليا مهددا بالانقراض في السودة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنفيذا لتوجيهات ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان في تنمية البيئة واستدامتها وتحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، أطلق المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بالتعاون مع شركة السودة للتطوير 15 وعلا جبليا مهددا بالانقراض في منطقة السودة ضمن برنامج التعاون بين الجانبين لإثراء التنوع الحيوي في المنطقة وإعادة التوازن البيئي وترسيخ مفهوم الاستدامة البيئية.

وقال الرئيس التنفيذي للمركز الدكتور محمد قربان «إن الإطلاق يأتي لإكثار الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض وإعادة توطينها في بيئاتها الطبيعية في جميع أنحاء المملكة، وإحدى مبادرات «السودة للتطوير» لتنمية الغطاء النباتي والحياة الفطرية بمنطقة السودة وأجزاء من رجال ألمع التي تتميز بمواردها الطبيعية الغنية وبتنوعها البيئي».

وأوضح الرئيس التنفيذي للسودة للتطوير المهندس حسام المدني أن حماية الموارد الطبيعية وتنمية الحياة الفطرية هي من أولويات الشركة التي تسعى إلى تحقيقها لتنفيذ توجيهات القيادة، مشيرا إلى أن إطلاق 15 وعلا جبليا يعد خطوة أولى تسبق العديد من المبادرات بإطلاق الحيوانات المهددة بالانقراض في السودة لإعادة توطين الكائنات الفطرية وحماية الحياة البرية.

أهداف المبادرة

