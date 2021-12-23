بالفيديو.. «متخصص» يكشف مشاعر الزوجين قبل الانفصال وبعده.. ويحدد خيارين أمام المرأة المطلقة

الرياض - محمد عبدالله - كشف المستشار النفسي فهم بن مسلم عن المشاعر والظروف النفسية التي يمر بها الزوجان قبل الانفصال، مشيرًا إلى أن المرأة تكون أكثر تأثرًا بالطلاق من الرجل.

وقال «بن مسلم»، خلال لقاء له مع برنامج «سيدتي» المذاع على قناة «روتانا خليجية»: «قبل الانفصال يكون الزوج قليل العاطفة بالنسبة للزوجة ويتواجد معها وقت قصير وتتراجع مشاعر الحب والعطاء، كما أن الإحساس بوجود كائن جميل بجواره يختفي تدريجيًا وصولًا إلى حالة من التنافر».

وتابع: «بعد الانفصال يكون لدى الزوجة خياران إما أن تجلد الذات، وتندب الحظ على الماضي، وتتألم بينما الزوج يعيش حياة طبيعية ويخطط لحياته المستقبلية والارتباط بامرأة أخرى وتكوين أسرة فتستحق المرأة في هذه الحالة الألم؛ لأنها تتألم باختيارها واختارت الخضوع لهذا الشعور».

وأردف: هناك امرأة لا تخضع للألم وتعي جيدًا أن لها الحق في أن تختار شريكًا آخر وتكوين أسرة جديدة وفي هذه الحالة تستحق أن تعيش حياة جميلة.

وأكمل: «في نظرية الاختيار الإنسان يختار حياته فالمرأة عند طلاقها عليها أن تختار إما أن تعيش في ألم وتبكي على شخص تركها وتخلى عنها باختياره أو تشق طريقها باختيارها وتستمتع بحياة أخرى وتحقق أهدافها».

واختتم حديثه، قائلًا: «العالم ليس حكرًا على الرجل، فالمرأة لها الحرية أن تختار شريكًا آخر».