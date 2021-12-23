5 مدن تتصدر إصابات كورونا.. والرياض في المقدمة

الرياض - محمد عبدالله - أوضحت وزارة الصحة، أن الرياض تصدرت مدن المملكة في حالات الإصابة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك بـ116 حالة إصابة من أصل 287 إصابة.

وأضافت الوزارة، أن مدينة جدة جاءت في المرتبة الثانية بـ47 إصابة، ثم مكة بـ36 إصابة، والدمام 12، والمدينة المنورة 9 إصابات.

اما باقي الإصابات فكانت كالتالي: 8 في الهفوف، و7 في الطائف، و5 في الجبيل، و4 في الخبر والقطيف، و3 في تبوك والباحة والخرج، و2 في أبها وجازان والدوادمي ومحايل ومهد الذهب والسليل والمبرز.

فيما تم تسجيل إصابة واحدة فقط في كل من: حوطة سدير وبريدة وخميس مشيط وعفيف والمجمعة ورابغ وينبع والظهران والمخواة وضرما وصبيا والقنفذة والعلا والنعيرية ووثيلان ووادي الدواسر.

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