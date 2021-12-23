من الجمعة إلى الأحد.. أمطار تؤثر على 7 مناطق بالمملكة

الرياض - محمد عبدالله - أعلن المركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار رعدية على بعض المناطق بدءًا من يوم الجمعة إلى الأحد المقبل.

وقال المركز، عبر تويتر، إن الفرصة تتهيأ لهطول أمطار رعدية من خفيفة إلى متوسطة على معظم مناطق المملكة.

وتؤثر الأمطار من يوم الجمعة إلى الأحد، على مناطق مكة المكرمة: «القنفذة، الليق، ميسان، الطائف، تربة، رنية، الخرمة»، والباحة «الباحة، المندق، بلجرشي، الحجرة، قلوة، المخواة»، والمدينة المنورة «المدينة، العلا، العيص، وادي الفرع، المهد»، حائل «حائل، بقعاء، الغزالة، معظم المحافظات».

وتؤثر الأمطار يومي السبت والأحد على مناطق القصيم «بريدة، عنيزة، الرس، البكيرية، معظم المحافظات»، الرياض «الرياض العاصمة، المزاحمية، القويعية، الخرج، الأفلاج، رماح، شقراء، المجمعة، الزلفي، الغاط، عفيف، الدوادمي»، والشرقية «الدمام ، الخبر، القطيف، رأس تنورة، بقيق، الجبيل، الأحساء»، وتكون الأمطار في مجملها متوسطة.

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