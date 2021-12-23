مسؤول يحدد موعد تطعيم الأطفال باللقاح المضاد لفيروس كورونا في مكة

الرياض - محمد عبدالله - قال المشرف على مركز اللقاحات في جامعة أم القرى الدكتور لؤي رفيع، إنَّ مراكز لقاحات كورونا في مكة المكرمة تشهد إقبالًا كبيرًا بشأن الحصول على الجرعة المنشطة، لافتًا إلى أنه من المقرر بدء تطعيم الأطفال خلال الأسبوع المقبل.

وأكمل: «بدء تطعيم الأطفال في الرياض وجدة والدمام، ولدينا قسم خاص لاستقبال الأطفال ومن المقرر تجهيزه بمتطلبات تريح الأطفال نفسيًا للحصول على اللقاح».

وأضاف «رفيع»، أن تزايد أعداد راغبي الحصول على الجرعة الثالثة المنشطة من لقاح كورونا، جاء بعد إعلان وزارة الصحة تخفيض المدة بين الجرعتين (الثانية والثالثة) إلى ثلاثة أشهر؛ ما يعكس وعيًا كبيرًا لدى المواطن والمقيم لتلقي الجرعات للوقاية من المرض.

وتابع المشرف على مركز اللقاحات، أننا نستقبل راغبي الحصول على الجرعات (الأولى والثانية والثالثة) داعيًا المتأخرين عن الحصول على اللقاح إلى نبذ الشائعات والإسراع في تلقي اللقاحات للوقاية من المرض، مشيرًا إلى جاهزية المركز لاستقبال راغبي التطعيم على مدار الساعة.

اقرأ أيضًا:

5 مدن تتصدر إصابات كورونا.. والرياض في المقدمة