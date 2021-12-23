حالتان ممطرتان بالمملكة.. «الحصيني» يتوقع الموعد والمناطق المتأثرة

الرياض - محمد عبدالله - توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، حالة جوية ممطرة تؤثر على معظم المناطق.

وقال الحصيني، عبر تويتر، إن النماذج العددية للطقس تشير إلى حالة جوية ممطرة بدايتها نهاية هذا الأسبوع.

كما توقع الباحث بالطقس، أيضًا حالة مطرية ثانية (تلي الحالة الأولى)، وستكون الثانية أفضل وهي ارتدادية على معظم مناطق المملكة والخليج العربي، متوقعًا هطول أمطار من خفيفة إلى غزيرة يتخللها ضباب.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة طقس اليوم الخميس، نشاطًا في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.

كما توقع مركز الأرصاد، أن تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة على أجزاء من شمال ووسط وغرب المملكة مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات جازان، عسير والباحة قد تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، ولا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية ومرتفعات منطقة مكة المكرمة كذلك على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف.

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