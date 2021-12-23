رئيس الشورى: العلاقات السعودية الباكستانية متأصلة تاريخيًا

الرياض - محمد عبدالله - عقد رئيس مجلس الشورى، الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، جلسة مباحثات رسمية مع رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية باكستان الإسلامية أسد قيصر.

وجرى خلال جلسة المباحثات، مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام في كل المجالات، وبحث أوجه التعاون والتنسيق الثنائي بين الجانبين على المستوى البرلماني في المحافل البرلمانية الإسلامية والإقليمية والدولية.

وأشاد رئيس مجلس الشورى، بالعلاقات المتينة التي تربط المملكة وباكستان، واصفًا العلاقات بالمتأصلة تاريخيًا.

وأكد «آل الشيخ»، أهمية العمل على تفعيل التعاون من خلال عقد اللقاءات والاتفاقيات الفاعلة التي من شأنها أن ترسم مسارًا عمليًا محققًا لتطلعات وآمال الشعبين والبلدين الشقيقين.

وأوضح رئيس الشورى، أن العلاقة التي تجمع المملكة بباكستان، علاقة أخوة أثمرت تطابقًا في الرؤى ووجهات النظر، إزاء مختلف القضايا.

من جانبه، نوه رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية، بالمستوى المميز الذي وصلت إليه العلاقات والروابط التي تجمع البلدين على مختلف الأصعدة، مؤكدًا أن العلاقة توثقها روابط أخوية شعبية تصل إلى مرحلة الانتماء الواحد.

وثمّن أسد قيصر، الجهود التي تقوم بها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله، في رعاية الحرمين الشريفين، ومواقفهما تجاه نصرة العالم الإسلامي.

وأشاد رئيس الجمعية الوطنية في باكستان، باهتمام وحرص رئيس مجلس الشورى، على تعزيز التعاون البرلماني.