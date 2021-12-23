شكرا لقرائتكم خبر ابتكار تطبيق سعودي لتقييم نطق الأطفال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ابتكر مركز الملك عبدالله التخصصي للأذن بمستشفى الملك عبدالعزيز الجامعي في المدينة الطبية بجامعة الملك سعود أول تطبيق سعودي لقياس مفهوم ووضوح الكلام لدى الأطفال.

وأوضح أستاذ جراحة الأذن والاستشاري في المركز الدكتور عبدالرحمن السنوسي أن البرنامج يتميز بالقدرة على حفظ البيانات وسهولة استرجاعها وتحليلها، كما يعد الأول من نوعه في المملكة.

وبحسب المركز فإن البرنامج يهدف إلى تمكين المختصين من تقييم قدرة الأطفال على تمييز وتفسير الكلمات والجمل المختلفة مما سيساعد على الوصول إلى التشخيص السليم لدرجة ونوع ضعف السمع عند الأطفال، كما سيساعد على تحديد نوعية التدخل المطلوب لعلاج ضعف السمع ومتابعة مدى نجاح هذا التدخل.