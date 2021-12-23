ابتكار تطبيق سعودي لتقييم نطق الأطفال

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وأوضح أستاذ جراحة الأذن والاستشاري في المركز الدكتور عبدالرحمن السنوسي أن البرنامج يتميز بالقدرة على حفظ البيانات وسهولة استرجاعها وتحليلها، كما يعد الأول من نوعه في المملكة.
وبحسب المركز فإن البرنامج يهدف إلى تمكين المختصين من تقييم قدرة الأطفال على تمييز وتفسير الكلمات والجمل المختلفة مما سيساعد على الوصول إلى التشخيص السليم لدرجة ونوع ضعف السمع عند الأطفال، كما سيساعد على تحديد نوعية التدخل المطلوب لعلاج ضعف السمع ومتابعة مدى نجاح هذا التدخل.
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