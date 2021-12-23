إغلاق منشآت تجارية خالفت الاحترازات بالباحة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أسفرت 212 جولة رقابية نفذتها الإدارة العامة للأسواق بأمانة منطقة الباحة عن إغلاق 5 منشآت تجارية، وتحرير 188 مخالفة للتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية بلغت نحو 157 ألف ريال. وقال أمين منطقة الباحة الدكتور علي السواط «إن الفرق الميدانية بالأمانة مستمرة في تكثيف جولاتها الميدانية للرقابة على جميع المنشآت على مدار الساعة، داعيا المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن مخالفات الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي كورونا، بالاتصال على الرقم الموحد للبلاغات البلدية 940.



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