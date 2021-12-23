شكرا لقرائتكم خبر «عمارة الحرمين» يتيح تجربة حياكة ثوب الكعبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أتاح معرض الحرمين الشريفين المقامة فعالياته بمركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة، تجربة حياكة ثوب الكعبة وتعلم الخط العربي، وأخذ بعض العبارات التذكارية على يد خطاط كسوة الكعبة المشرفة الشيخ مختار عالم.

ويحتوي ركن الكعبة المشرفة بالمعرض على منسج كسوة الكعبة المشرفة، والبخور والأطياب المستخدمة في تطييب الكعبة، وقناديل وقطع من الكسوة ومن داخل الكعبة عمرها قرابة 30 سنة، وقفل باب الكعبة بطباعة 3D، ومجسم مقام إبراهيم عليه السلام بطباعة 3D، كما يعرف الركن الزائرين بآلية نتاجية ثوب الكعبة من خلال عرض مرئي.

من جانبهم عبر الزائرون عن إعجابهم بمحتويات الركن، حيث قدم المواطن ناصر الزهراني، شكره للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على هذا التنظيم الرائع، بتوفير هذه الفرصة بالمشاركة في حياكة منسج ثوب الكعبة.

وذكر عبدالرحمن التويجري، أنه من هواة الخط ومحبيه، وعندما علم بوجود ركن للخط العربي لم يتوان في الحضور، مؤكدا أن وجود هذا الركن مكن الجميع من المشاركة.