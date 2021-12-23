شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الصحة الخليجي : الشاي خياراً صحياً منخفض السعرات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف مجلس الصحة الخليجي في تغريدة خاصة عبر حسابه الرسمي في تويتر حول حقائق لمحبي شرب الشاي وما يحتويه من مواد قد يجهلها الكثير.

ومن ضمن تلك الفوائد التي يحتويها الشاي انه مضاداً للاكسدة الذي بدوره قد يحميك بعد الله من الامراض المزمنة، إضافة إلى احتوائه على الفلافونويد الذي يساهم في تحسين من صحة القلب، كما يحتوي الشاي على البولي فينول والخصائص المضادة للميكروبات التي تساعد على تحسين صحة الامعاء، واختتم المجلس في تغريدته علو أهم فوائد الشاي وهي احتوائه على الاحماض الامينية التي قد تزيد من نشاط الدماغ مما يساعد على تحسين التركيز واليقظة.

ويعتبر شرب الشاي خياراً صحياً لمن يبحث عن مشروب منخفض السعرات الحرارية وغير محلى.