شكرا لقرائتكم خبر عن «الشؤون الإسلامية» تشدد على تطبيق التباعد ولبس الكمامة بالمساجد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ضرورة التقيد بجميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وبشكل خاص تطبيق التباعد الجسدي بين المصلين ولبس الكمامة في المساجد للحد من انتشار فيروس كورونا.

ودعت الوزارة جميع منسوبي المساجد من الأئمة والخطباء والمؤذنين حث المصلين بأهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات لضمان سلامة وصحة الجميع، موجهة الفروع بتكثيف الجولات الرقابية والتأكيد على مراقبي المساجد بتنفيذ جولات يومية لمتابعة تنفيذ الإجراءات ورفع تقارير دورية لمعالجة ما يتم رصده من مخالفات وملحوظات.