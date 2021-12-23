بعد رصد 10 إصابات كورونا.. تعليق الدراسة بإحدى مدارس الباحة 5 أيام

الرياض - محمد عبدالله - أعلن تعليم منطقة الباحة، تعليق الدراسة الحضورية، بمتوسطة الأمير محمد بن سعود لمدة 5 أيام، وذلك بعد رصد 10 إصابات بكورونا بين الطلاب والمعلمين.

جاء ذلك بناء على محضر معد من الفريق المشترك من إدارة الشؤون الصحية المدرسية بالتعليم، والمديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة، وذلك بحسب "الإخبارية".

وتضمن المحضر عدة توصيات، بتعليق الدراسة حسب البروتوكولات المتبعة الصادرة من مركز وقاية، على أن تستمر العملية التعليمية عن بعد عبر منصة "مدرستي" للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة، وفق الأنظمة والتعليمات.