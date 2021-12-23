ارتفاع الحالات الحرجة لمرضى كورونا..  و«الصحة» تعلن عدد جرعات اللقاح المعطاة

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن ارتفاع في أعداد الحالات الحرجة بالمستشفيات بسبب فيروس كورونا، حيث تم تسجيل 35 حالة، فيما تم أمس الأربعاء تسجيل 30 حالة، بزيادة قدرها 5 حالات، في الوقت الذى تم فيه إعطاء أكثر من 48.8 مليون جرعة لقاح كورونا.

وأوضحت وزارة الصحة أن عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة في المملكة بلغ حتى الآن (48847362 ) جرعة، عبر أكثر من 587 مركزًا بجميع المناطق والمحافظات.

وأضافت أنه تم تسجيل 287 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتسجيل 113 حالة تعافٍ، وحالة وفاة واحدة فقط، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة –في وقت سابق- عن بدء تطعيم الفئة العمرية من (5-11) عاماً بلقاح كورونا، وذلك حرصاً على سلامتهم وحمايتهم من المتحورات والمضاعفات.

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