«الصحة»: 287 إصابة بكورونا وحالة وفاة واحدة خلال 24 ساعة

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 551749 حالة.

وذكرت الوزارة –عبر تويتر- أنه تم تسجيل 113 حالة تعافٍ جديدة من كورونا؛ لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 540506 حالة.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة فقط، ليرتفع إجمالي حالات الوفيات منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى 8868 حالة.

من جهة أخرى، أوضحت وزارة الصحة – أمس الأربعاء- أن تلقي الجرعة التنشيطية يساهم في رفع المناعة للوقاية من العدوى 25 ضعفًا في مواجهة متحور أوميكرون.

وأضافت أن الجرعة التنشيطية تساهم في الحد من الأعراض الخفيفة والمتوسطة في حال الإصابة بنسبة تتجاوز 70%، كما أنها تساهم في الحماية من حالات التنويم في المستشفيات والوفاة بنسب عالية، بحسب «الصحة».

وأعلنت وزارة الصحة، أول أمس الثلاثاء، عن بدء تطعيم الفئة العمرية من (5-11) عاماً بلقاح كورونا، وذلك حرصاً على سلامتهم وحمايتهم من المتحورات والمضاعفات.

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