الحبل السري التف على رقبته.. «عملية قيصرية» تنقذ أما وجنينها في جازان

الرياض - محمد عبدالله - نجح فريق طبي متخصص بمستشفى الطوال العام بمنطقة جازان، من إجراء عملية قيصرية وإنقاذ حياة مواطنة عشرينية وجنينها.

وأوضحت إدارة المستشفى، بأن المواطنة حضرت لقسم طوارئ النساء والولادة في حالة ولادة، وتبين بعد إجراء الفحوصات اللازمة التفاف الحبل السري حول عنق الجنين.

وأضاف مستشفى الطوال العام، أن الفريق الطبي قرر على الفور إجراء عملية قيصرية عاجلة لإنقاذ حياة المواطنة، وتكللت بالنجاح.

وأشارت إدارة المستشفى، أن مثل هذه الحالات نادرة الحدوث، حيث يلتف فيها الحبل السري حول الجنين بسبب تمزق الكيس السلوي في الرحم، مما يؤدي إلى تدلي الحبل السري مشكلاً خطورة بالغة على حياة الجنين.

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