«تمكين» يوفر أكثر من ألفي فرصة عمل لشباب المنطقة الشرقية

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وكالة الضمان الاجتماعي والتمكين، التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المنطقة الشرقية، عن توفير 2237 فرصة عمل، مؤكدة أن عدد المستفيدين من البرامج المصاحبة لـ"تمكين" بالمنطقة، بلغ نحو 6 آلاف مستفيد.

جاء ذلك خلال ملتقى "تمكين" الذي عقد أمس الأربعاء بمدينة الخبر، برعاية الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، وبحضور مدير فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية، عبدالرحمن المقبل، والمشرف العام على برامج التمكين بالوكالة المهندس عبدالإله عبدالرحمن الخراشي، ومساعد قطاع التنمية الاجتماعية ابتسام الحميزي.

وشهد الملتقى توقيع 8 مذكرات تعاون تغطي عدة مجالات من تدريب نوعي وتدريب منتهي بالتوظيف، والذي يهدف إلى التوعية ونشر ثقافة العمل وتحفيز المستفيدين للحصول على فرص تمكين تتوافق مع قدراتهم ومهاراتهم.

كما قدم الملتقى أكثر من 18 دورة تدريبية تغطي مهارات المقابلات الشخصية والإرشاد المهني وتحديد الميول الوظيفية، إضافة إلى ورش عمل تغطي ثقافة العمل الحر، وتسعير المنتجات والتعريف بأبرز شركاء تمكين ريادة الأعمال والمشاريع الإنتاجية.

وأوضح مدير إدارة التمكين بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لـ"عاجل"، أن الملتقى يهدف إلى تمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي والأيتام وذوي الإعاقة القادرين على العمل في المنطقة، عبر تزويدهم بالممكنات التي تساعدهم بالاعتماد على الذات عبر الموائمة مع متطلبات سوق العمل، وذلك تماشياً مع رؤية المملكة 2030 وأهداف برنامج التحول الوطني.

وأشار مدير إدارة التمكين، إلى أن وزارة الموارد البشرية نفذت 24 ملتقى خلال عام 2021، بحضور نحو 70 ألف مستفيد، فيما بلغ اجمالي المستفيدين منذ تأسيس البرنامج نحو 170 ألف مستفيد.

وقال مدير عام فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، عبدالرحمن المقبل، إن الملتقى يهدف إلى تمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي، وهو أحد الأهداف الاستراتيجية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك من خلال برنامج تمكين المواطنين من منظومة الخدمات الاجتماعية، مشيرًا إلى أن الملتقى يقدم الأدوات والآليات لمساعدة المستفيدين للاعتماد على الذات والاندماج بسوق العمل.

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