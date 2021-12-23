هل تتأثر كفاءة العمل عند رفض إجازة الموظفين؟ أخصائية توضح

الرياض - محمد عبدالله - كشفت معدية رديف، مديرة إدارة الابتكار في مدينة الملك سعود الطبية، عن النتائج السلبية المُترتبة على العمل عند رفض إعطاء إجازة للموظف.

وأضافت رديف خلال لقائها التلفزيوني في برنامج صباح السعودية، المُذاع على قناة السعودية، أن التأثير السلبي لرفض الإجازة، يؤثر على أداء الموظف ويُقلل من الإنتاجية.



وتابعت مديرة إدارة الابتكار: «في حالة رفض الإجازة، يذهب الموظف كل يوم إلى العمل ويكون منضبطًا؛ ولكن لم يعط الإنتاجية المطلوبة».

كما أكدت، أن هناك بعض الإدارات التي تُعاني من تكدس أعداد كبيرة من الموظفين ولا تستفيد منهم ولا تحصل على الإنتاجية المطلوبة؛ مشيرة إلى دور التكنولوجيا في تسهيل المهام وإنجازاها.

اقرأ أيضًا:

طبيبة تحذر من وجبات الإفطار الأكثر ضررًا