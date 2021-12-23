السعودية للكهرباء تفوز بالتميز في مؤشر حوكمة الشركات للمرة الثالثة على التوالي

فازت الشركة السعودية للكهرباء، بجائزة التميز في مؤشر حوكمة الشركات، للمرة الثالثة على التوالي، خلال فعاليات المؤتمر العالمي الثاني للحوكمة، التي عقدت في مركز حوكمة الشركات، في جامعة الفيصل بالرياض.

وصُنّفت الشركة، ضمن العشرة الأوائل في مؤشر حوكمة الشركات، من بين شركات القطاعات غير المالية المتداولة في السوق المالية السعودية.

وأوضحت "السعودية للكهرباء"، أن هذا الإنجاز يأتي نتيجة لجهودها في تطبيق أعلى معايير وممارسات الحوكمة الرشيدة المحلية والعالمية وفق إطار متكامل، مؤكدةً أنها ستواصل مسيرتها في تعزيز الحوكمة وآلياتها في مختلف عملياتها.

الجدير بالذكر، أن "السعودية للكهرباء" سبق أن حصدت جوائز وشهادات بارزة في مختلف المجالات، على المستويات المحلية والعربية والدولية، ما عزز موقعها المتقدم بين كبريات الشركات، وآخر هذه الجوائز، جائزة أفضل شركة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في تطبيق الحلول السحابية لإدارة علاقات المشتركين (C4C) من شركة SAP في مؤتمرها الذي عقد في إكسبو دبي 2020.