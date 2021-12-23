إصدار طابعين بريديين لإبراز مكانة السعودية كوجهة سياحية عالمية

أصدرت مؤسسة البريد السعودي "سبل" بالتعاون مع الهيئة السعودية للسياحة، طابعين بريديين لإبراز مكانة المملكة العربية السعودية كوجهة سياحية عالمية، والتعريف بوجهاتها المختلفة التي تتميز بالتنوع الطبيعي والثراء الثقافي المتنوع.

ويعكس الطابع الأول سعادة وبهجة المجتمع بالفعاليات والمواسم، وما يصاحب ذلك من لحظات متعة في رمزية تبرز الأنشطة والبرامج التي تقام ضمن تقويم الفعاليات والمواسم، فيما يرسم الطابع الثاني رمزية تعبر عن إصدار المملكة للتأشيرة السياحية، مرحبة بزوارها من كل العالم للاستمتاع بالكنوز الطبيعية والثقافية، التي تعكس الهوية العريقة، والحفاوة والترحاب وكرم الضيافة التي تعبر عن ثقافة الشعب السعودي الأصيل.

وتزخر المملكة بوجهات سياحية متعددة، حيث يقضي السائح وقته في التجول بين الأجواء الثقافية والتاريخية والطبيعية التي تتميز بها كل وجهة، كما تتنوع الخيارات ما بين الأسواق الشعبية، والمراكز التجارية الحديثة، ذات الطابع العصري الممزوج بتراث كل منطقة، والمقاهي والمطاعم والأماكن الترفيهية، إضافة إلى تنوع المعروضات الحديثة والقديمة، بالإضافة إلى الفعاليات العالمية والنوعية التي تقام باستمرار في جميع مناطق المملكة.

ويأتي إصدار هذه الطوابع في إطار التعاون الوثيق بين الهيئة السعودية للسياحة ومؤسسة البريد السعودي "سبل"، لتسليط الضوء على الكنوز والمقومات السياحية، كما تأتي في سياق سلسلة الطوابع البريدية التي تصدرها المؤسسة دورياً وفصلياً وفي المناسبات الدولية والوطنية والدينية والأعياد ومواسم الحج، والمواسم السياحية والاجتماعات والمؤتمرات الكبرى على المستوى الدولي والإسلامي والعربي والخليجي، وفي المشاركات الوطنية الثقافية والفنية والرياضية، بهدف التعريف بالمنجزات الوطنية المختلفة في جميع المجالات.