هدف: تحسين جديد على برنامج دعم التوظيف

أعلن صندوق تنمية المواردالبشرية (هدف)، عن تحسين جديد على ضوابط الدعم في برنامج دعم التوظيف، وذلك بهدف استفادة عدد أكبر من منشآت القطاع الخاص من دعم البرنامج،واستمرار تمكين منشآت القطاع وتنمية أدائها.

وتضمن التحسين الجديد، إلغاء ضابطي الدعم السابقين بأن تكون فترة انقطاع الموظف 90 يوم بين الوظيفتين، وكذلك اشتراط أن تكون فترة التسجيل في المنشأة لمدة 90 يوم قبل اضافته في طلب الدعم.

ونص ضابط الدعم المعتمد حديثًاعلى "أن يكون المتقدم مسجلا فينظام التأمينات الاجتماعية لنفس المنشأة المحددة بما لا يتجاوز 120 يوم على أن يكون الصرف للشهرالتالي من تاريخ اضافته في طلب الدعم لبرنامج دعم التوظيف".

ويدعم برنامج "دعم التوظيف"أجور السعوديين والسعوديات فيجميع الوظائف والمهن بكافة منشآت القطاع الخاص، والتي تتراوح بين 3200 ريال و15 ألفريال، بنسبة تبدأ من 30٪ وحتى50% من الأجر الشهري للموظف،لمدة سنتين.

كما تحصل المنشآت على دعمإضافي بنسبة 10% عند توظيف الإناث، والأشخاص ذوي الإعاقة،وعند التوظيف في كافة المدن عدا الرياض وجدة والدمام والخبر،وفي المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، ولعدة مهنمستهدفة أخرى، على ألا يتجاوزالحد الأقصى للدعم 50% منالأجر الشهري للموظف، أو 3000 ريال، أيهما أقل.

ويهدف البرنامج إلى دعم توظيفالسعوديين والسعوديات ورفعنسبة مشاركتهم واستقرارهم فيسوق العمل، وتمكين منشآتالقطاع الخاص وضمان استقرارهاوتنمية أدائها، ويمكن للمنشآتالتسجيل إلكترونيًا والاستفادة مندعم البرنامج، من خلال زيارةصفحة أصحاب الأعمال في البوابة الوطنية للعمل (طاقات)