القبض على مواطن نقل 6 مخالفين لنظام أمن الحدود بمركبته

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، بأن المتابعة الأمنية لمخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، أسفرت عن تمكن إدارة التحريات والبحث الجنائي، من القبض على مواطن؛ لنقله "6" مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية بمركبته في مركز بلغازي بمحافظة العيدابي، وأُوقِفوا، واتُّخِذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وأُحِيلوا لجهة الاختصاص، والناقل إلى النيابة العامة بالمنطقة.

وأكد المتحدث الإعلامي أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة "15" سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم "911" بمنطقتَي مكة المكرمة والرياض، و"999" و"996" في جميع مناطق المملكة.