لجنة توطين الوظائف بنجران تحصر 5 فرص عمل في نشاط بيع الأدوات القرطاسية والمكتبية

وأوضح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمين عام لجنة التوطين بالمنطقة عبدالله بن محمد الدوسري، أن اللجنة قامت بزيارة "36" محلاً، حيث بلغ عدد العاملين السعوديين "111" موظفًا، منهم "11" موظفة، فيما رصدت "61" من الوافدين يعملون بالنشاط من مختلف الجنسيات، إلى جانب حصر "5" فرص عمل جديدة للسعوديين، وإنذار منشأة واحدة.
وأشار إلى أن نسبة التوطين في النشاط تصل الى 65%، داعيًا أصحاب الأعمال في الأنشطة المستهدفة بالتوطين إلى المسارعة بتوظيف المواطنين تفاديًا لتطبيق الأنظمة بحق المتجاوزين
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